Donde las Calles no tienen Nombre: La Historia del himno de U2 inspirado en la ciudad de Managua

I want to run, I want to hide

I wanna tear down the walls that hold me inside

I wanna reach out and touch the flame

Where the streets have no name



I wanna feel sunlight on my face

I see that dust cloud disappear without a trace

I wanna take shelter from the poison rain

Where the streets have no name



Where the streets have no name

Where the streets have no name

We’re still building then burning down love

Burning down love

And when I go there, I go there with you

It’s all I can do



The city’s a flood

And our love turns to rust

We’re beaten and blown by the wind

Trampled in dust



I’ll show you a place

High on the desert plain, yeah

Where the streets have no name



Where the streets have no name

Where the streets have no name

We’re still building then burning down love

Burning down love

And when I go there, I go there with you

It’s all I can do



Our love turns to rust

We’re beaten and blown by the wind

Blown by the wind

Oh, and I see love

See our love turn to rust

Oh, we’re beaten and blown by the wind

Blown by the wind

Oh, when I go there

I go there with you

It’s all I can do

Quiero correr, quiero esconderme

Quiero derribar las paredes que me mantienen encerrado

Quiero alcanzar y tocar la llama

Donde las calles no tienen nombre



Quiero sentir la luz del sol en mi rostro

Veo esa nube de polvo desaparecer sin dejar rastro

Quiero refugiarme de la lluvia venenosa Donde las calles no tienen nombre



Donde las calles no tienen nombre

Donde las calles no tienen nombre Seguimos construyendo y luego destruyendo el amor

Destruyendo el amor

Y cuando voy allá, voy contigo

Es todo lo que puedo hacer



La ciudad está inundada

Y nuestro amor se convierte en óxido Somos golpeados y arrastrados por el viento

Pisoteados en el polvo



Te mostraré un lugar

Alto en la planicie del desierto

Donde las calles no tienen nombre



Donde las calles no tienen nombre

Donde las calles no tienen nombre Seguimos construyendo y luego destruyendo el amor

Destruyendo el amor

Y cuando voy allá, voy contigo

Es todo lo que puedo hacer



Nuestro amor se convierte en óxido

Somos golpeados y arrastrados por el viento

Arrastrados por el viento

Oh, y veo amor

Veo nuestro amor convertirse en óxido

Oh, somos golpeados y arrastrados por el viento

Arrastrados por el viento

Oh, cuando voy allá

Voy contigo

Es todo lo que puedo hacer