Doctores logran reconstruir pierna de señora atropellada por bus en Managua

Tras ocho intensas horas en quirófano, un equipo de especialistas del hospital Manolo Morales Peralta logró reconstruir la pierna izquierda de doña María Antonia Hernández Tellería, de 69 años.

La señora fue atropellada la mañana de ayer martes por un bus de la ruta 106, frente a la escuelita La Salle, en el barrio La Fuente, Distrito V de Managua.

Según versiones preliminares, doña María intentaba abordar la unidad de transporte cuando el conductor, sin verla, arrancó de forma repentina, ocasionando la tragedia.

Doña María Antonia, habita en el barrio Ariel Darce y se dirigía a visitar a una hermana cuando ocurrió el accidente que le dejó una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Gracias a la rápida atención médica y al esfuerzo del equipo quirúrgico, se evitó la amputación.

Ahora doña María Hernández, se encuentra en recuperación, bajo el cuidado de sus hijos, con la esperanza de volver a caminar.

En tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para determinar ambas responsabilidades.