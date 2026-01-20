Doctora Nívea González, ex vicerrectora de la UNAN-Managua, pasa a otro plano de vida

La doctora Nívea González falleció este martes por complicaciones en su salud.

Era docente jubilada y se desempeñó como vicerrectora general y secretaria general de la Unan-Managua.

El Alma Mater publicó una Nota de Duelo en la que compartió su fraternidad, fortaleza, acompañamiento y oraciones a familiares y amigos de la familia doliente.

La vela de la doctora Nívea González se realiza en la Funeraria Monte de Los Olivos, en Managua.

Mañana miércoles se realizarán sus honras fúnebres en el municipio de San Jorge, en el departamento de Rivas.

Tu Nueva Radio YA envía su más sentido pésame a los familiares de la doctora Nívea González, ante su tránsito a otro plano de vida.