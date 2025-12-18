Doble infarto paga la vida de Gerente de Laboratorios Isnaya

El nicaragüense Filiberto Cruz Cruz falleció anoche a causa de dos infartos cardiacos luego de llegar a Miami, Florida, Estados Unidos, para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo en compañía de sus hijos quienes viven en ese estado.

Filiberto Cruz Cruz

El licenciado Filiberto Cruz era originario de Estelí donde en 1985 formó parte del equipo de investigadores etnobotánicos del proyecto estratégico revolucionario Rescate de la Medicina Popular Tradicional en la Región I, «Las Segovias.»

Años después, fruto de su esmerada dedicación, entrega al trabajo y perseverancia, Cruz Cruz se convirtió en gerente general de Laboratorios ISNAYA del Centro Nacional de Medicina Popular Tradicional «Dr. Alejandro Dávila Bolaños» en Estelí.

Con una clara visión empresarial, Filiberto logró posicionar en el mercado nacional la marca ISNAYA, que elabora productos naturales a base de plantas medicinales producidos bajo las más estrictas y exigentes normas de calidad.

