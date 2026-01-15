Doble celebración: señora del barrio Jonathan González festejará su cumpleaños casándose en «Ya Tu Boda 2026»

Las Bodas Colectivas de Tu Nueva Radio Ya, tendrán un significado profundamente especial para Grethel Yahoska Figueroa Jiménez, pues el próximo 14 de febrero, celebrará su cumpleaños número 36, y cumplirá el sueño de unir su vida en matrimonio con su eterno amor, Milton Yamil Galeano Luque, de 39 años.

La feliz pareja llegó este jueves a los estudios de La Súper Líder del Dial para inscribirse oficialmente en el evento nupcial más grande del país. Tras dos décadas de caminar juntos de la mano, ambos decidieron que este 2026 es el momento perfecto para formalizar su unión y brindar seguridad jurídica a los tres hijos que han procreado.

Un amor que nació con un vaso de agua

La historia de este amor nació de la sencillez. Todo inició como una conexión entre vecinos en el barrio Jonathan González. Milton, tras sus intensos partidos de fútbol, buscaba refrescarse pidiéndole un vaso de agua en la casa de Grethel. Lo que comenzó como un gesto de cortesía, pronto se convirtió en una bonita relación de noviazgo y, tiempo después, en una vida compartida.

«Casarme el día de mi cumpleaños es el mejor regalo que la vida me puede dar; es cerrar un ciclo de 20 años y empezar uno nuevo con la bendición de nuestra familia. Yo lo amo y estoy segura que es la mejor decisión», expresó emocionada la futura esposa, quien se gana la vida con su negocio de uñas acrílicas en el barrio Jonathan González, en el Distrito I de Managua.

Por su parte, el feliz novio, quien trabaja vendiendo artículos para vehículos en los semáforos del antiguo Hospital Militar, expresó … “Queremos formalizar porque nuestros hijos merecen un hogar estable y sólido. Además, que no podemos estar en pecado, Dios nos manda a hacer bien las cosas y cuidar nuestro hogar”, dijo.

Así como Grethel y Milton, vos también podés ser parte de Ya Tu Boda 2026. Si estás seguro de querer dar el siguiente paso, solo vení a nuestros estudios del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur. Trae tres fotocopias de partida de nacimiento y cédula de identidad de los contrayentes. Además, tres fotocopias de cédula de identidad de los dos testigos, mayores de 21 años.