Diriambino es encontrado ahogado frente a la Portuaria de San Carlos, Río San Juan

Juan José Pichardo Bermúdez de 50 años edad, es el nombre de la persona que ayer fue encontrado flotando muerta frente a la Portuaria en San Carlos, Rio San Juan.

El cuerpo fue sacado del agua por miembros de la Fuerza Naval acantonada en esa área del país, según el reporte médico, don Juan José murió ahogado, en circunstancias desconocidas.

Juan José Pichardo Bermúdez era oriundo del municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo, y se desconoce que andaba haciendo en San Carlos, Rio San Juan, al momento de su muerte.