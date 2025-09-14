Director de Policía Nacional de Nicaragua se reúne con autoridades chinas para fortalecer cooperación bilateral

El Primer Comisionado General Francisco Díaz, Director de la Policía Nacional de Nicaragua, sostuvo una importante reunión este domingo en la ciudad de Beijing, capital de la República Popular China, con el camarada Wang Xiaohong, Ministro de Seguridad Pública de China y Consejero de Estado.

Cooperación Nicaragua-China en seguridad pública se fortalece con encuentro de alto nivel

Durante la reunión, el Ministro Wang valoró altamente la cooperación bilateral entre Nicaragua y China, expresando su agradecimiento por los apoyos brindados por los CoPresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, a las iniciativas planteadas por el Presidente de China, camarada Xi Jinping.

El funcionario chino agradeció especialmente la participación de las delegaciones nicaragüenses en eventos importantes realizados en China, como el Foro China-CELAC y la conmemoración del 80 Aniversario de la Victoria sobre el Fascismo.

El ministro chino también destacó los exitosos Programas de Intercambio y Capacitación que han impartido especialistas chinos en Managua, expresando su voluntad de continuar promoviendo el intercambio y la cooperación para fortalecer la seguridad del pueblo nicaragüense.

Primer Comisionado Francisco Díaz se reúne con autoridades chinas para fortalecer cooperación policial bilateral

Por su parte, el Comisionado General Díaz transmitió los saludos fraternos de los CoPresidentes de Nicaragua y agradeció al camarada Wang por el apoyo de China en todos los campos, especialmente en seguridad pública. También expresó el alto valor que otorga a todas las iniciativas planteadas por el Presidente de China y agradeció por las donaciones de equipos recibidas por la Policía Nacional.

Durante su intervención, Díaz manifestó el firme apoyo de Nicaragua al Principio de Una Sola China y expresó su disposición firme de continuar fortaleciendo los programas de cooperación bilateral entre ambas instituciones policiales.

Ceremonia de reconocimiento

Director de Policía Nacional recibe Medalla «La Gran Muralla» de manos del ministro chino de Seguridad

La reunión bilateral concluyó con una ceremonia especial en la que el Ministro Wang Xiaohong otorgó la Medalla Conmemorativa «La Gran Muralla» al Primer Comisionado Francisco Díaz.

Este encuentro refleja el compromiso de ambos países por fortalecer los lazos de cooperación en el ámbito de la seguridad pública, consolidando una alianza estratégica que beneficia directamente al pueblo nicaragüense a través del intercambio de experiencias, capacitación especializada y el fortalecimiento institucional de las fuerzas policiales.