Dictan 31 años de cárcel a sujeto que mató a su mujer mientras la abrazaba en Chinandega

A 31 años de prisión fue condenado el delincuente Héctor José Rivera Zeas por el femicidio de su pareja, Aura Saraí Mejía Salmerón, de 30 años.

El crimen ocurrió el pasado 11 de mayo en el barrio Anexo El Naranjo, en la ciudad de Chinandega.

La jueza Isabel Mayorga Saavedra calificó el acto como una muestra de perversidad, ya que Rivera le disparó en el cuello a la víctima mientras la tenía abrazada, lo que demostró su voluntad directa de matarla.

El femicidio fue presenciado por el hijo de 13 años y la sobrina de 15 de la víctima, cuyos testimonios fueron clave para la condena.

La jueza subrayó que el acusado mostró violencia de género al no aceptar el fin de la relación.

Además de la condena por femicidio, Rivera recibió un año de prisión por portación ilegal de armas.

Aunque la pena total es de 31 años, la legislación nicaragüense establece un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo en prisión.

La condena de Rivera está programada para finalizar el 15 de mayo de 2055.

Tras cometer el crimen, Rivera intentó suicidarse, pero fue impedido por vecinos y familiares de la víctima, quienes lo entregaron a la Policía Nacional.