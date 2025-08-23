Detienen a pinolero por matar a ciclista adolescente mientras conducía ebrio en Estados Unidos

El nicaragüense Juan Alfredo Chavarría Lezama, de 31 años de edad, fue arrestado luego de atropellar mortalmente a un adolescente que circulaba en bicicleta en el barrio de Livingston Parish, en Luisiana, Estados Unidos,

El accidente sucedió la noche del jueves cuando Chavarría Lezama conducía sin licencia y bajo los efectos del licor en Magnolia Boulevard cerca de Whiteleaf Street.

El joven de 15 años fue trasladado al hospital por Air Med y falleció posteriormente, según informaron los agentes de la Policía.

El pinolero Juan Chavarría fue ingresado en el Centro de Detención de Livingston por homicidio vehicular, manejar bajo los efectos del alcohol y conducir sin licencia.