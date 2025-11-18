Joven considerado «maleante» es ultimado de un balazo en Villa Venezuela

Por supuestas rencillas personales, un sujeto apodado el Gordo Norvin y otro de nombre Milton, mataron de un balazo en la espalda a Kener Absalón Munguía Amador, de 23 años.

Kener Absalón Munguía Amador, de 23 años

El crimen sucedió la madrugada de este martes cuando Munguía Amador estaba sentado cerca de su casa de la leche agria “Mu-Mu” siete andenes al sur, en Villa Venezuela, Distrito Siete de Managua.

Los sospechosos, Gordo Norvin y Milton, habitan en la conocida “Calle Loca”, desde donde fueron a buscar a Kener para saldar cuentas pendientes.

De acuerdo con familiares, Kener estaba conversando con un amigo, cuando fue atacado de sorpresa por sus asesinos.

Al recibir el disparo, Kener salió corriendo, creyendo que podría salvarse, pero cayó en una esquina.

En ese momento, el muchacho que lo acompañaba empezó a pedir ayuda, pero nadie salió, y cuando llegó la Policía el joven ya estaba muerto.

Una hermana del asesinado dijo que, aunque muchos lo consideraban “lacra”, para ella y su madre era un ser querido y parte de su sangre.

Asesinan al joven Kenet Munguía en Villa Venezuela

Personas del sector afirmaron que el fallecido Kener Munguía ya había estado preso por robo con violencia, robos con intimidación y tráfico de drogas.

En un operativo relámpago, la Policía del Distrito 7 capturó a los sospechosos del caso mientras el cuerpo del joven fue llevado al Instituto de Medicina Legal.