sábado, septiembre 6, 2025
Desconocidos matan a señora chontaleña en San Pedro de Lovago durante robo frustrado

Por Quique GonCan
Víctima de varios balazos en su humanidad murió la noche de este viernes la señora Liseth López, de 40 años, a manos de sujetos desconocidos que intentaron meterse a robar en su vivienda.

El crimen ocurrió en la comunidad Puerto de Paris, en el municipio de San Pedro del Lovago, en el departamento de Chontales.

Los delincuentes desconocidos también hirieron de bala a un hijo de doña Liseth, quien fue trasladado de emergencia al hospital de la ciudad de Juigalpa, en tanto la policía investiga el hecho de sangre.

