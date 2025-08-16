type here...
Desconocidos acaban a tiros con la vida de un poblador en Ayapal Jinotega

Por Marjourie Robleto
El ciudadano Joel Aguilar Rodríguez de 46 años de edad, fue asesinado de múltiples balazos a manos de tres sujetos armados que con lujos de violencia lo sacaron de su vivienda, la tarde de este sábado.

La tragedia ocurrió en la comarca Atapalito en la microrregión de Ayapal en el departamento de Jinotega.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que, los desconocidos sin mediar palabras llegaron hasta la vivienda, lo sacaron y ya unos 3 metros de distancia, le dispararon hasta quitarle la vida, luego huyeron.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero de los criminales, así como el móvil del crimen.

