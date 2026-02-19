Desconocido es hallado flotando muerto en un río de Matagalpa

Un hombre desconocido, de entre 30 y 40 años de edad, fue hallado muerto la tarde de este jueves en la comunidad San Andrés de Bodoque, en el municipio de Rio Blanco, departamento de Matagalpa.

El desconocido es de tez blanca y fue hallado flotando muerto en las aguas del rio Tuma, a su paso por el municipio matagalpino de Rio Blanco

El hallazgo fue hecho por pobladores que de inmediato llamaron a la policía. Cazadores de noticias informaron que el cuerpo fue enterrado después de la fijación fotográfica hecha por las autoridades.

Debido al avanzado estado de descomposición, se presume que el desconocido tiene unos 6 días de muerto por sumersión, ya que su cuerpo no presenta señales de mano criminal.