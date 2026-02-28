Desconocido es encontrado muerto en comunidad de Nindirí
La mañana de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 55 años de edad, en la comunidad de San Francisco, municipio de Nindirí, departamento de Masaya.
El ciudadano, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue hallado boca abajo. Vestía pantalón azul, camisa a cuadros en tonos celeste y negro, y calzaba botas negras con cierre tipo zipper.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.