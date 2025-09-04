Descarga eléctrica le arrebata la vida a hombre en Waspan-Río Coco

El ciudadano Erick Flores Mairena de 36 años, murió de forma inmediata al recibir una potente descargar eléctrica cuando cortaba las ramas de un árbol en el barrio Primero de Mayo de Waspan-Río Coco, la tarde de este jueves.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la desgracia se registró al momento que Flores Mairena al alzar el machete para cortar una de las ramas del árbol hizo contacto con el cable del tendido eléctrico.

El cuerpo del infortunado quedó entre guindado del árbol de 6 metros de altura, por lo que miembros de los Bomberos Unidos se dieron a la tarea de bajar el cadáver y entregarlo a su prima Charlina Martínez, para que se encargue de sus honras fúnebres.