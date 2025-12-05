Desarrollarán Taller Nacional sobre Abordaje Integral de la Epilepsia en Nicaragua

Este 5 y 6 de Diciembre se desarrollará el Taller sobre “Abordaje Integral de la Epilepsia” que nos permitirá fortalecer las capacidades del personal de salud para detectar, diagnosticar y atender de forma oportuna a las personas que viven con esta condición.

Impartirá el taller la Doctora Silvia Kochen, neuróloga especialista en epilepsia de Argentina y asistirán más de 100 especialistas en neurocirugía, neurología, pediatría, medicina interna y médicos generales, de todo el País.

La actividad se realizará en Managua en el Instituto Tecnológico de la Salud.

!Vamos con Daniel y Rosario!

¡Siempre Más Allá!