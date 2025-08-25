type here...
Buscar
29.7 C
Managua
lunes, agosto 25, 2025
Destacadas

Desalmados asesinan a señor y niña de seis años en finca de Rosita, Caribe Norte

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

El señor Juan Antonio García Manzanares, de 56 años, y la niña de iniciales G.F.M.G., de 6 años, fueron asesinados a tiros en su vivienda situada en una finca de la comunidad Kamaguas, en el municipio de Rosita, Caribe Norte.

Don Juan estaba sentado chineando a la niña cuando llegaron tres sujetos vistiendo suéter con gorros a preguntar por una dirección y tras pedir agua, sacaron armas y abrieron fuego.

En el ataque resultó herido de gravedad el señor Valentino Ramos, de 80 años, quien estaba de visita en la vivienda.

El lesionado fue llevado al centro de salud de la zona y luego transferido con pronósticos reservados al hospital Rosario Pravia, en Rosita, mientras los delincuentes huyeron.

Otras personas que estaban en otra parte de la vivienda lograron salvarse de ser baleados al salir corriendo hacia el monte luego de escuchar las detonaciones.

Se presume que los hombres llegaron a asesinar a don Juan García y al disparar también mataron a la niña.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456