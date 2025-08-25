Desalmados asesinan a señor y niña de seis años en finca de Rosita, Caribe Norte

El señor Juan Antonio García Manzanares, de 56 años, y la niña de iniciales G.F.M.G., de 6 años, fueron asesinados a tiros en su vivienda situada en una finca de la comunidad Kamaguas, en el municipio de Rosita, Caribe Norte.

Don Juan estaba sentado chineando a la niña cuando llegaron tres sujetos vistiendo suéter con gorros a preguntar por una dirección y tras pedir agua, sacaron armas y abrieron fuego.

En el ataque resultó herido de gravedad el señor Valentino Ramos, de 80 años, quien estaba de visita en la vivienda.

El lesionado fue llevado al centro de salud de la zona y luego transferido con pronósticos reservados al hospital Rosario Pravia, en Rosita, mientras los delincuentes huyeron.

Otras personas que estaban en otra parte de la vivienda lograron salvarse de ser baleados al salir corriendo hacia el monte luego de escuchar las detonaciones.

Se presume que los hombres llegaron a asesinar a don Juan García y al disparar también mataron a la niña.