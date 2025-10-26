Desalmado le quita la vida con machete a su padre en Río San Juan

Don Marcos Valdivia Benítez, de unos 75 años, fue ultimado a machetazos a manos de su hijo José Valdivia Amador, de 24 años, en la comunidad El Guácimo, en El Castillo, Río San Juan.

Según versiones preliminares, el crimen ocurrió la madrugada de hoy domingo, cuando presuntamente los involucrados se encontraban ingiriendo licor.

Padre e hijo sostuvieron una discusión por causas desconocidas, en la que José se armó de un machete con el que atacó a su padre, hasta quitarle la vida.

Habitantes de la zona que escucharon el pleito y los gritos de la víctima llegaron hasta la casa de don Marcos Valdivia, donde capturaron y amarraron a José Valdivia para entregarlo a las autoridades policiales.