Desalmado asegura que por orden espiritual asesinó y arrastró a señora en Muelle de Los Bueyes

El sujeto Pedro Pablo Obando Silva fue enviado a audiencia inicial para el próximo 29 de septiembre, tras ser acusado por el asesinato agravado de la señora María Migdonia Téllez Peña, de 54 años.

El atroz crimen fue perpetrado por Obando Silva en los caminos de la finca Buena Vista, localizada en la comarca La Concha, en Presilla, Muelle de Los Bueyes, Caribe Sur, el 12 de septiembre pasado.

Según las investigaciones, el sujeto golpeó a la víctima en la cabeza con un garrote, después la hirió con un machete y finalmente la amarró de las manos con una manila para arrastrarla con un caballo por más de un kilómetro.

Pobladores de la zona señalaron que Pedro Pablo y doña María Migdonia tenían problemas porque ella le compró un toro, y él se negó a entregarla la carta de venta, por lo que ella amenazó con denunciarlo por abigeato.

El médico forense que examinó el cuerpo determinó como causa de muerte un trauma craneoencefálico severo y hemorragia intracraneal.

En su declaración ante las autoridades, Obando Silva afirmó que la mató porque la consideraba “una bruja” y que había recibido una orden espiritual para acaba con su vida.

En la audiencia preliminar realizada ayer martes 16 de septiembre, la máster María Adela Vargas Duarte, Jueza de Distrito Penal de Audiencias en El mantuvo la prisión preventiva contra Obando Silva, mientras continúa el proceso judicial.

