Derrame cerebral acaba con la vida de nicaragüense mientras laboraba en Minnesota, Estados Unidos

El compatriota Álvaro Javier Moncada Suárez, de 44 años, falleció a causa de un derrame cerebral que lo sorprendió mientras laboraba en una fábrica de hierro en Minnesota, Estados Unidos.

Álvaro Javier Moncada Suárez, de 44 años

Tras desvanecerse en su centro de labores, Álvaro Javier fue llevado a un hospital en donde permaneció en estado de coma durante cinco días hasta que se rindió ante la muerte el sábado pasado.

Álvaro era originario de la comunidad Santa Bárbara, en Jalapa, Nueva Segovia y tenía tres años y medio de haberse ido a Estados Unidos.

Melania del Socorro Moncada Sánchez dijo que el fallecimiento de su hermano fue un golpe inesperado y muy difícil para la familia, que ahora necesita reunir 10 mil dólares para su repatriación.

Por ser una familia de escasos recursos económicos, Melania está pidiendo ayuda a la población para recaudar el dinero que le permita trasladar a Nicaragua los restos de su hermano.

Si usted desea apoyar a esta familia puede comunicarse al número 8592-0335 o bien al 8465-8889.

