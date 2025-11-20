Supuesto roba perro en Carazo, no cometió delito, el perro es suyo y se le perdió hace un año

Un giro inesperado, pero lleno de felicidad dio esta noche la denuncia hecha por la joven Mercedes Mojica, quien por la mañana informó que un sujeto se había robado a su perro llamado “Canguro” en la vía pública de Jinotepe, Carazo, y había huido a bordo de un taxi placa CZ 672.

Resulta que el hecho si ocurrió y fue grabado en video por la joven Mercedes, sin embargo, no fue un robo como tal, si no que el perro es propiedad del muchacho acusado y se le había perdido desde hace un año, por lo cual al reconocerlo y encontrarlo en la calle se lo llevó a su casa.

Según averiguó la super líder en noticias, Tu Nueva Radio Ya, el joven Aurelio Martínez al ver en la calle a su perro bautizado por el como “Tonky”, no dudo en parar un taxi y llevarse a su mascota, sin imaginar el alboroto que se armaría en redes sociales con el video subido por Mercedes.

Tras darse cuenta de que era viral en redes sociales, Aurelio se comunicó con Mercedes y le explicó cómo eran las cosas. La mujer también le dijo a él que el perrito, a quien ella le puso de nombre “Canguro”, lo había encontrado hace un año deambulando en las calles y comenzó a alimentarlo y cuidarlo.

» El perro no es de Raza ni nada por el estilo, Pero le tenemos mucho cariño” expreso la jinotepina, quien esta en pláticas con Aurelio para decidir el destino del animalito.

Usted amigo oyente o lector que opina, el perro debe quedarse con su antiguo dueño que lo andaba buscando desde hace un año, o debe permanecer con la mujer que lo encontró y desde hace 12 meses se encarga de alimentarlo y cuidarlo.