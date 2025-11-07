Denuncian a salvaje que agredió cobardemente a su pareja en Estelí

Un sujeto identificado como Raúl Blandón fue denunciado a través de las redes sociales por maltratar a su pareja identificada como Tania, en una de las calles de la zona sur de la ciudad de Estelí, la tarde de ayer jueves.

Indignación en Estelí: Raúl Blandón agrede a su pareja

En las denuncias se critica el hecho de que, aunque la mujer fue vista tirada en la calle lamentándose de dolor fue ignorada por personas que pasaban por el lugar.

La cobarde agresión fue captada por cámaras de seguridad de un negocio la cuales grabaron a Raúl Blandón, jalando a la mujer del cabello y empujándola hasta hacerla caer a un andén peatonal, causándole una herida en la cabeza.

En el vídeo se observa al agresor diciéndole a la mujer que se apure, pero ella se negaba a seguirlo, por lo que primero la deja tirada en la vía y luego se regresa, sin que nadie intercediera por ella.

La mujer fue auxiliada hasta mucho tiempo después cuando paramédicos de la Cruz Blanca se presentaron al lugar de donde la trasladaron al hospital San Juan de Dios de Estelí.