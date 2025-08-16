Denuncian a desalmado que arrastró y sacrificó a un pobre perro en Yalagüina, Madriz

Habitantes de la comunidad de San Ramón, en el municipio de Yalagüina, departamento de Madriz, reaccionaron indignados contra un sujeto desalmado que después de amarrar un perro a su bicicleta lo arrastró por un camino y luego lo mató.

El repudiable hecho se registró la tarde de ayer viernes 15 de agosto

Según denunció la pobladora de iniciales Y.C., el dueño del canino lo mantenía amarrado y muerto de hambre, pero al soltarlo ayer, el animalito se fue a otra casa en busca de comida.

Al darse cuenta, el despiadado sujeto lo fue a traer y después de amarrarlo del cuello a una bicicleta se lo llevó arrastrado.

Pese a que los vecinos del sector le pedían que lo soltara, el hombre hizo caso omiso, lo arrastró a lo largo de decenas de metros, mientras el perro se quejaba.

Después, en un acto de sadismo y crueldad procedió a sacrificarlo sin el menor remordimiento.

El hecho fue grabado por varios testigos que calificaron el hecho como maltrato animal, por lo que esperan que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto.

En el año 2011, en Nicaragua fue aprobada la Ley N° 747, Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados.

