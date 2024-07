Declaraciones de la Vicepresidenta Rosario Murillo después del Acto del 45 Aniversario de la Revolución

Declaraciones de la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, después del 45 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el pasado 19 de julio de 2024.

La Vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo

Buenas noches, Juan. Buenas noches, Queridas Familias. Buenas medianoches. Ha sido un día intenso y nuestros Corazones llenos de Emoción, de Agradecimiento a Dios, porque se dice fácil, como decía ahora, 45 Años, pero ha sido duro, pero también gratificante.

Porque sabemos que cada día hacemos lo mejor que podemos y lo que Dios nos permite, para servir a nuestro Pueblo, y para que, cada día también, los nicaragüenses sintamos, sepamos, cuál és el valor de una Revolución que nos va cambiando la Vida a todos, porque va mejorando la Vida, sobre todo de las Familias que fueron sometidas a la Pobreza. Porque la Pobreza és fruto de una dominación, por un lado extranjera, y por otro lado también, de los ricos que servían a los intereses extranjeros, no a su Pueblo.

Nosotros hemos venido trabajando para afianzar Unidad por el Bien Común, Alianzas, esas Alianzas que quisieron destruir en el 2018, Alianzas que traían Progreso, Bienestar, Trabajo, Seguridad y Paz a Nicaragua. Pero bueno, hay que volverlas a forja, y hay que trabajar por la Unidad. El Comandante Daniel hablaba de la Reconciliación.

Yo recordaba al Cardenal Miguel y cómo insistió en que la Reconciliación tenía que ser la Bandera de l@s nicaragüenses que pensamos que la Patria és primero, y la Patria és el Pueblo. És primero… La Reconciliación, para avanzar, para afianzar la Paz, y desde la Paz, porque sin Paz no hay nada, avanzar.

Hoy, con todas estas visitas de Pueblos Hermanos que han manifestado su admiración al Heroísmo del Pueblo nicaragüense, su admiración al Coraje, a la Lucha por la Soberanía, la defensa de la Soberanía, nos hemos sentido acuerpados, acompañados, y respetados.

En el Mundo, la Revolución nicaragüense, la Revolución Sandinista, la Revolución del Pueblo, la Revolución y la Epopeya Sandinista, ha sido objeto de infinita admiración. Y és por el Pueblo, que en todo momento, incansablemente, forja Destino, y Destino de Dignidad. Porque somos un Pueblo Digno. Si no tuviéramos ese Sentimiento de Dignad no habríamos sido capaces de hacer lo que hemos hecho… Dignidad y Decoro Nacional !

Somos hijos de Darío, de Sandino, de Zeledón, de Andrés; somos hijos, venimos de Pueblos Originarios Valientes y Dignos; y todo eso está en nuestro ADN, y toda esa Dignidad y todo este Sentimiento de profundo Derecho a ser Libres, está en el ADN de los nicaragüenses. Por eso No Pueden, Ni Podrán ! Los vendepatrias no tienen cabida, porque precisamente no aman, ni a su País, ni a su Pueblo… No Pueden, y No podrán !

Nosotros, reitero, agradecemos al Dios de Todos los Triunfos, a nuestra Fé que és nuestra Fortaleza, por estos 45 Años y por cada día que Seguimos Adelante, precisamente en Amor, en Conciencia de que sin Paz no hay nada, y trabajando duro, Todos Juntos, forjando esa Unidad, esas Alianzas que nos permitan caminar Rutas de Seguridad y de Prosperidad para todas las Familias nicaragüenses.

Buen Aniversario a Todos…! Seguimos celebrando, pero esa Celebración és, sobre todo, Compromiso de Trabajo, Compromiso de Futuro, y esa Celebración también és, sobre todo, Celebración de la Unidad y de lo honrado, lo privilegiado que somos de tener una Juventud como la que tenemos, que és nuestro Patrimonio Nacional, y que sabe de Luchas y de Honor.

Y gracias a todas las Familias nicaragüenses por estos 45 Años, y Vamos Adelante, Siempre por Más Victorias ! Gracias, Compañeros.