La Presidencia de la República de Nicaragua informa al pueblo la promulgación del Decreto Presidencial No. 02-2026, mediante el cual se declara a la Casa de los Tres Mundos como Patrimonio Cultural de la Nación.

La Casa de los Tres Mundos, ubicada en la Plaza de los Leones de la histórica ciudad de Granada, fundada el 8 de diciembre de 1524, fue construida en 1720 y constituye una joya arquitectónica con más de 306 años de antigüedad.

A continuación el texto del Decreto:

Decreto Presidencial No. 02-2026: Declaración de la Casa de los Tres Mundos como Patrimonio Cultural de la Nación.

DECRETO PRESIDENCIAL No. 02-2026

La Presidencia de la República de Nicaragua,

Co-Presidente Daniel Ortega y Co-Presidenta Rosario Murillo

CONSIDERANDO

I

Que la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Política Cultural del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, establecen el deber del Estado nicaragüense, sus instituciones y población en general, de promover el rescate, reconocimiento de nuestra historia, desarrollo y fortalecimiento de la Cultura Nacional, así como proteger el Patrimonio Material e Inmaterial, Natural, Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

II

Que es interés del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promover el conocimiento de la Cultura, el Arte y la Historia y el Turismo; valorar y promover adecuadamente las expresiones que aportan al desarrollo de acciones que contribuyen significativamente a la preservación y difusión del Patrimonio Material e Inmaterial, Natural, Histórico, Heroico, Artístico, y Cultural de la Nación, para que la comunidad se identifique con sus valores y por lo tanto garantice su continuidad futura.

III

Que la Ciudad de Granada, Patrimonio Cultural de la Nación, fundada el 8 de diciembre de 1524, contiguo al sitio vecino de nuestros antepasados Precolombinos Pueblo de Xalteva, Dirianes-Chorotegas; ciudad heroica e histórica incendiada en cuatro ocasiones, que se mantiene en su sitio de fundación original y ubicación primigenia que jamás ha sido deshabitada.

IV

Que la Casa de los Tres Mundos, ubicada en el corazón de la Ciudad de Granada, construida en 1720, se proyecta como punto de referencia para el intercambio cultural y la promoción del talento nacional, en un entorno que combina historia, arquitectura y modernidad.

POR TANTO

En uso de las facultades que les confiere la Constitución Política

HAN DICTADO

El siguiente:

DECRETO

DECLARACIÓN DE LA CASA DE LOS TRES MUNDOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

Artículo 1. Se declara Patrimonio Cultural de la Nación, La Casa de los Tres Mundos, ubicada en la Plaza de los Leones, de la Ciudad de Granada, por considerarse Patrimonio Histórico y Cultural de la nación, una Joya arquitectónica de más de 306 años de antigüedad, un centro de disfrute artístico, cultural, social donde se realizan actividades que permiten realzar nuestra cultura, arte y manera de ser nicaragüense.

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.



Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día doce de febrero del año dos mil veintiséis.

Daniel Ortega Saavedra

Co-Presidente de la República de Nicaragua

Rosario Murillo Zambrana

Co-Presidenta de la República de Nicaragua