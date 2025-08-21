De manera accidental, hombre mata de un disparo a mujer dentro de bar jinotegano

La joven Maryuri Barrera Palacios, de 29 años, murió la tarde de ayer miércoles tras recibir un disparo en la cabeza a manos de Eddy Rodríguez Romero, de 26 años de edad.

La desgracia ocurrió en el bar Las Vegas ubicado frente al campo de béisbol del barrio Martha Quezada, de Wamblán, Wiwilí, Jinotega.

Los reportes detallan que Maryuri estaba departiendo en el bar con Eddy Rodríguez cuando un sujeto al que solo conocen como Joel empezó a molestarle e intentó abrazarla.

Ese abuso molestó a Eddy Rodríguez quien sacó un arma de fuego y le realizó un disparo a Joel, pero accidentalmente el proyectil impactó a la infortunada joven, causándole la mortal herida.

En ese momento el abusivo sujeto también desenfundó un arma y abrió fuego contra Eddy Rodríguez, sin lograr lesionarlo, y acto seguido se dio a la fuga.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso para determinar el grado de responsabilidad de Eddy Rodríguez.