Dan último adiós en Nueva Guinea a muchacha que murió junto a 3 niñas en incendio en Costa Rica

Ayer le dieron cristiana sepultura en el campo santo de la comunidad La Unión, municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur, a la joven Katherine Tatiana Martínez Amador, de 19 años, quien perdió la vida la mañana del pasado miércoles 17 de diciembre, en un incendio que consumió una vivienda y una carpintería en Quesada Durán, Zapote, Costa Rica.

La nicaragüense Katherine Martínez Amador, de 22 años, murió quemada junto a tres niñas en Costa Rica

En el siniestro murieron tres niñas de entre 11 y 9 años, entre ellas la pequeña que Katherine Martínez, estaban encargada de su cuido.

El señor José Ángel Martínez Guerrero, padre de Katherine, dijo no saber mayores detalles del siniestro en el que murió su hija, indicando que lo único que sabe es que la joven a pesar de poder salir con vida del hecho se quedó con las niñas con las que murió.

A pesar que los vecinos y un tío de dos de las niñas que trabajaban en la carpintería que también se quemo, quisieron auxiliarlas el fuego se los impidió.

Don José Martínez, agradeció a la comunidad de La Unión, donde vive, así como de Costa Rica, por todo el apoyo para repatriar a Katherine Tatiana Martínez Amador, y darle cristiana sepultura en la tierra que la vio nacer.

