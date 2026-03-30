Cumpleañero contrató una banda musical y terminó matando al vocalista, en México

Arturo Rivera, vocalista del conjunto norteño Grupo Reacción, fue asesinado durante una presentación privada en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, México.

Según medios locales, el presunto agresor sería el propio cumpleañero, un joven de aproximadamente 25 años, quien en un primer momento realizó disparos al aire antes de dirigir el arma contra los integrantes de la banda.

Rivera recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar, mientras que otro integrante del grupo, identificado como segunda voz, resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación médica y fuera de peligro.

Tras el ataque, el responsable huyó del sitio junto a otros asistentes, y hasta el momento no ha sido detenido. En la escena del crimen, las autoridades encontraron casquillos de arma corta como parte de la evidencia.

Grupo Reacción, originario de Rosarito, estaba conformado por jóvenes músicos que se presentaban regularmente en eventos privados. Hasta ahora, la agrupación no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el asesinato de su vocalista.