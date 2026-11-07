Cumbre Mundial de Medios en China

Una Delegación del Pueblo y Gobierno de Nicaragua participa en la 7ma Cumbre Mundial de Medios que se desarrolla del 6 al 8 de Noviembre en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, República Popular China.

En este importante Encuentro participan los Comunicadores Sandinistas: Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; Julieta Arróliga, Directora del Canal Parlamentario Asamblea TV Canal 98; y Félix Fernández, Coordinador de la Plataforma Digital Juventud Presidente.

La Cumbre Mundial de Medios es organizada por la Agencia de Noticias Xinhua de la República Popular China, que celebra el 95 aniversario de su fundación.

La Delegación de Nicaragua transmitió los saludos y el abrazo fraterno de parte de Nuestros CoPresidentes, el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, y de parte de todo nuestro Pueblo; al Presidente de la República Popular China Compañero Xi Jinping, a los Hermanos del Partido Comunista de China, a su Gobierno y a su Pueblo Heroico; y trasladó las Felicitaciones a la Agencia Xinhua por sus 95 años.

De esta manera, seguimos avanzando con más intercambios, colaboración y cooperación entre China y Nicaragua en el trabajo Comunicacional, comprometidos siempre en la Defensa de la Verdad Verdadera, y aportando a la Unidad, la Hermandad y el Bienestar de Nuestros Pueblos.