Cultura Anime se vive a flor de piel en XII Edición del Tsunami Fest 2025 en Managua

Los invitados de lujo fueron titanes del doblaje mexicano Mario Arvizu y Marc Winslow, en el evento realizado por el aniversario de Tsunami Store, una de las tiendas especializadas en artículos de anime, en Nicaragua.

Mario Arvizu hizo gala hablando como el personaje “Skipper” de la saga Madagascar y el imponente “Heimdall” de las películas Thor y Avengers.

Por su parte, Marc Winslow es la sensación actual por dar voz al melancólico “Giyu Tomioka” en el hit mundial “Demon Slayer”.

Marc también es director de diálogos, y es conocido por sus trabajos en películas Las Tortugas Ninja y Sonic.

Jaqueline García, propietaria de Tsunami Store, relató que el evento tomó 7 meses de organización, pasando de un sueño a un Imperio Pop para compartir con todos los fans que llegaron disfrazados de su anime favorito.

La entrada tuvo un costo de 450 córdobas para vivir una experiencia vibrante en la Zona Gamer y stand de emprendedores.