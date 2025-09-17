Cuidador muere ahogado al caer a piscina en propiedad que cuidaba en Catarina, Masaya

Sin vida fue encontrado la mañana de este miércoles, Harington Manuel López Calero, de 46 años, en una piscina de concreto para niños ubicada en la casa que cuidaba en el municipio de Catarina, en el departamento de Masaya.

El cadáver fue hallado por Santos Alexis Reyes Martínez, vigilante de una propiedad vecina, quién indico que López Calero padecía de epilepsia lo que pudo haber causado que cayera a la piscina, y falleciera ahogado.

Al lugar se presentaron agentes policiales y un forense quién confirmó que la causa de fallecimiento del cuidador fue asfixia por sumersión.

Según informes recabados, tanto el fallecido Harington López como Santos Alexis Reyes laboraban cuidando dos propiedades distintas ubicadas juntas, las cuales son propiedad de una misma señora.

Eso permitió que Santos Alexis pudiera abrir con sus llaves la casa contigua para ir a ver porqué Harington no se había levantado, encontrándolo sin vida en la pequeña piscina.

Harington Manuel López Calero habitaba en la calle Cardenal, de la zona 4, del municipio San Juan de Oriente, departamento de Masaya, hacia donde fue llevado su cuerpo para sus honras fúnebres.