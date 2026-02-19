Cuba y Nicaragua empatan 2-2 en primer juego amistoso internacional

La selección de béisbol de Nicaragua y Cuba, empataron a dos carreras en nueve episodios, en el primer desafío amistoso entre ambos equipos, la noche de este jueves.



En el encuentro disputado en el estadio Roberto Clemente y transmitido por Tu Nueva Radio Ya, por Nicaragua, conectó de cuadrangular Omar Mendoza, ligaron uno hits Cristian Sandoval, Cheslor Cuthbert y Juan Diego Montes.



Por Nicaragua abrió Erasmo Ramírez, lanzó dos entradas, permitió dos carreras, cuatro hits y recetó tres ponches.



Trabajaron Ángel Obando, con cuatro ponches, también tuvieron acción Danilo Bermúdez, Bryan Torres, Carlos Teller y Juan Carlos Ramírez, ninguno permitió carreras y nuestro picheo recetó 12 ponches.



El segundo partido entre Cuba y Nicaragua es el domingo a las dos de la tarde en León…



El tercero será el miércoles 25 en Rivas, el cuarto y último el viernes 27 en Managua, ambos desafíos a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.