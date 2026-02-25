Cuba responde a agresión de una lancha rápida en su territorio marítimo

El Ministerio del Interior de Cuba informó este miércoles que respondió a la agresión de varios ocupantes de una lancha rápida en sus aguas territoriales.

De acuerdo con la entidad, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando fue detectada una lancha rápida «infractora» dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU., con folio FL7726SH.

La embarcación se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

«Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», dice el comunicado.

Esto desencadenó un enfrentamiento, en el que «cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados», quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

El Ministerio del Interior indicó que ahora prosiguen las investigaciones por parte de las autoridades competentes «para el total esclarecimiento de los hechos».

«Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región», dice el comunicado.