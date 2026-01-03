Cuba denuncia el ataque criminal ejecutado por Estados Unidos contra el pueblo de Bolívar

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz – Canel, denunció, a través de su cuenta oficial en Telegram, el ataque criminal perpetrado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

El gobernante expresó su firme rechazo a toda acción que atente contra la soberanía, la paz y la estabilidad de los pueblos de la región.

“Cuba denuncia y demanda URGENTE la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EE. UU. a #Venezuela. Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, expresó Díaz – Canel.