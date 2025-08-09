Cuando iba a buscar la vida, joven encuentra la muerte al impactar contra un camión en Jinotega

De forma inmediata falleció el joven Junior José Olivas López, de unos 26 años de edad, al impactar en moto contra la parte trasera de un camión blanco estacionado en la ciudad de Jinotega.

La fatalidad ocurrió frente al Instituto Benjamín Zeledón a eso de las 2 de la madrugada de este sábado cuando Junior José manejaba una moto marca Yamaha color negro sin placa.

Familiares dijeron que al momento del accidente Junior se dirigía a laborar a una ferretería como cargador de materiales que serían trasladados a Managua.

De acuerdo con los parientes, el infortunado joven padecía de epilepsia y las autoridades se encuentran investigando si el camión tenía puesta la debida señalización para evitar una tragedia, como la que ocurrió.