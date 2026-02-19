CSE presenta nueva cédula con mayor seguridad en Nicaragua

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) informó que a partir del 21 de febrero entrará en vigencia el nuevo formato de Cédula de Identificación Ciudadana, incorporando nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad y la protección de los datos personales. Las cédulas en formatos anteriores continuarán vigentes hasta su fecha de vencimiento.

Nueva cédula nica: más segura y duradera

El nuevo documento incorpora un mejor sistema de seguridad, un diseño moderno y un material más duradero, con el objetivo de fortalecer la identificación ciudadana y reducir riesgos de falsificación.

Las autoridades detallaron que el costo del trámite se mantiene igual que el de la cédula anterior, es decir, 300 córdobas. Para quienes solicitan la cédula por primera vez, el documento será completamente gratis, según informó el Consejo Supremo Electoral.

Requisitos para la fotografía

Al momento de realizar el trámite y tomarse la fotografía, los ciudadanos deben presentarse con camisa de color oscuro, no blanca, como parte de las disposiciones para la emisión del nuevo documento.

Esta especificación responde a la necesidad de garantizar la calidad de la imagen y la correcta captura de los rasgos faciales en el nuevo formato de cédula..

Tecnologías avanzadas

El nuevo formato implementa tecnologías avanzadas que refuerzan la seguridad y la protección de los datos personales de los nicaragüenses. El material más duradero garantiza que el documento mantenga su integridad física durante todo el período de vigencia.

Los ciudadanos que necesiten reponer o renovar su cédula pueden acudir a las Oficinas de Cedulación más cercanas, donde el trámite es fácil, rápido y seguro,