Cristiano Ronaldo anuncia su retirada

Este martes, el astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo informó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será «definitivamente» el último torneo de este tipo que dispute en su carrera.

Según Cristiano, en ese momento ya habrá cumplido 41 años y «será el momento clave».

Respecto a cuándo planea retirarse por completo del deporte, CR7 indicó que está «disfrutando del momento», pero reconoció que planea dejar el fútbol «muy pronto».