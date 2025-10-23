Cristhian Medina celebra su nueva etapa en la moda y empoderamiento femenino

La carismática periodista Cristhian Medina, reconocida voz de Tu Nueva Radio YA, celebra con entusiasmo su incursión en el mundo de la moda como embajadora de Marca de Curvas Plus Size.

La carismática periodista Cristhian Medina

Nuestra querida «Chela Chabela», con más de 20 años de trayectoria en comunicación abarcando temas políticos, sociales, entretenimiento y programas que van desde la sexualidad hasta los informativos, demuestra una vez más su versatilidad y pasión por conectar con el público.

A través de sus redes sociales (@crismedinao), compartió su emoción por esta nueva faceta, expresando lo feliz que se siente de representar una marca que celebra la diversidad corporal y el poder femenino.

La noticia fue recibida con cariño por sus fieles seguidores, quienes la admiran por su espontaneidad, autenticidad y energía contagiosa.

Cristhian Medina brilla como embajadora de Marca de Curvas

A sus 40 años Cristhian se reinventa como figura de inspiración llevando un mensaje claro que las curvas también son poderosas, bellas y dignas de ser celebradas.

Esta etapa marca un hito en su carrera, donde la moda se convierte en plataforma para el empoderamiento y la inclusión.

Desde aquí le deseamos mucho éxito, y que más marcas sigan apostando por su extraordinario talento, carisma y alegría que ilumina cada proyecto que emprende.