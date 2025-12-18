Costa Rica: Nicaragüense fue arrestado con más de un millón de córdobas en efectivo

Un nicaragüense de apellido Quintanilla, de unos 40 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica, luego de que ingresó a ese país, con más de un millón de córdobas y dos mil colones en efectivo.

Detienen a nicaragüense con más de un millón en Peñas Blancas

La captura fue realizada en un retén policial ubicado sobre la carretera en Peñas Blancas, en La Cruz. Guanacaste, Costa Rica, donde el nica se movilizaba conduciendo un vehículo.

Según el informe policial, al conductor le hicieron una señal de alto para pedirle los documentos y en ese momento lo notaron sospechoso.

Al revisar el interior del vehículo, los oficiales descubrieron una bolsa que contenía la fuerte suma de dinero.

El nica no pudo comprobar la legalidad del efectivo, por lo que las autoridades realizaron el decomiso del dinero y el detenido fue trasladado a la Fiscalía para ser acusado por el delito de legitimación de capitales.