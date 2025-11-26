Costa Rica archiva caso de atroz crimen de una nicaragüense

La justicia costarricense decidió archivar el caso del asesinato atroz de la nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta, de 35 años, luego que las autoridades panameñas se negaron a deportar al criminal Greivin Acuña Gutiérrez, de 36 años.

La nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta

Panamá rechazó la solicitud de extradición alegando que el sujeto es panameño, a pesar de que también cuenta con la nacionalidad costarricense.

Familiares de la víctima dijeron que, en lugar de ayudarles a hacer justicia, las autoridades costarricenses les aconsejaron viajar a Panamá y denunciar al asesino en ese país.

El tico panameño Greivin Acuña asesinó atrozmente a la nicaragüense la tarde del 25 de octubre en el cuarto de un hospedaje en la ciudad de Golfito, en Puntarenas.

El panameño Greivin Acuña Gutiérrez, de 36 años

El hombre le apretó el cuello a la pinolera y luego la hirió con un cuchillo hasta provocarle la muerte. Dos días después del crimen, el hombre fue capturado en Panamá, tras fugarse rumbo a la casa de su madre en el país canalero.

Las autoridades de Costa Rica dijeron a la familia doliente que Acuña podría ser enjuiciado en Panamá por el delito que cometió en perjuicio de la nicaragüense en suelo costarricense. Sin embargo, no hay nada seguro, debido a que no cuentan con una denuncia directa.

Perla Lagos Oporta dejó a una menor de 10 meses de nacida en la orfandad, y su familia inició una campaña en Costa Rica para unir más voces en el clamor de justicia por el crimen.

