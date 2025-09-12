Copresidentes de Nicaragua Daniel y Rosario reciben antorcha de la unidad centroamericana

Los copresidentes del país, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana, recibieron la tarde de este viernes en managua la antorcha de la unidad centroamericana, que ingresó a territorio nacional el pasado miércoles.

La tea libertaria fue entregada por la atleta Ana Gabriela Cruz, Tricampeona de Artes Marciales Mixtas, durante un acto realizado en la avenida de Bolívar a Chávez.

El comandante Daniel tras recibir la antorcha recordó las gestas de los héroes de la batalla de San Jacinto, y otros héroes que ofrendaron su vida para que en Nicaragua haya libertad.

Al terminar el acto oficial, el copresidente Daniel entregó el símbolo de la unidad centroamericana al estudiante con excelencia Académica Axcel Ariel Pravia Mayorga, del Instituto Maestro Gabriel, en Managua.

La antorcha de la unidad centroamericana será entregada este sábado a las autoridades costarricenses de educación en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Mas de 365 kilómetros es el recorrido realizado por la antorcha de la unidad centroamericana en territorio nacional, siendo portada con orgullo patrio por mas de mil 200 estudiantes.