Copresidente Daniel llama a Estados Unidos a «poner su barba en remojo»

El copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, expresó este martes su rechazo al despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico.

«El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en diferentes lugares del Caribe, y también en el mar Pacífico tienen unidades militares que están supuestamente para combatir el narcotráfico», dijo el comandante Daniel.

El copresidente de Nicaragua denunció que Washington atenta contra países del Caribe para esconder los problemas de fentanilo en su país y volvió a expresar su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela.

«Se equivoca el Gobierno de Estados Unidos amenazando al hermano pueblo venezolano, al cual le expresamos nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestro cariño», declaró el comandante Daniel, manifestando su apoyo también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que Venezuela es un país en paz.

El copresidente de Nicaragua denunció que Estados Unidos ha venido bombardeando barquitos, lanchitas, donde dicen que van las drogas. Sin saber si llevan droga o no llevan droga. Simplemente ven una lanchita y la hunden.

El comandante Daniel destacó que el flujo de narcóticos a Estados Unidos no disminuirá por haber rodeado militarmente a los países de América Latina y el Caribe, aparte de que la nueva droga que se está propagando en el suelo estadounidense —el fentanilo— se elabora en «grandes laboratorios» del propio país norteamericano y de Europa.

Washington debería centrarse en poner orden dentro de su propio país. El presidente de Estados Unidos, no resuelve nada amenazando a los países latinoamericanos, porque el problema lo tiene ahí, en su propia casa, enfatizó el copresidente de Nicaragua.

Las declaraciones del copresidente comandante Daniel Ortega tuvieron lugar durante la Ceremonia de Graduación de 26 Oficiales del Centro Superior de Estudios Militares.