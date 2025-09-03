Copresidenta Rosario Murillo: «se construye día a día el país que soñamos»

La Copresidenta de la República de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo durante el desfile militar Pueblo-Ejército, en saludo al 46 aniversario de fundación de las Fuerzas Armadas, expresó que se construye día a día el país que los nicaragüenses han soñado con el espíritu y la lucha imborrable de los héroes de San Jacinto.

“Quiero destacar las palabras intensas, hermosas de nuestro comandante Daniel, de nuestro jefe del ejército cuando dice aquí está el pueblo y aquí están nuestros héroes, aquí están todos los que han dado, mujeres y hombres, la vida por la patria, aquí están sus familiares, aquí estamos sintiendo el orgullo de ser todos San Jacinto y de ser todos nicaragüenses por gracia de Dios”, expresó la Copresidenta de la República.

La compañera Rosario resaltó que en Nicaragua se construye la paz que tanto desea el pueblo.

“Cómo se construye día a día el país que soñamos, cómo se construye día a día la certeza de la seguridad que todos merecemos, la seguridad que no vamos a dejar de defender nunca, la seguridad que es la paz, la seguridad que es el desarrollo y el avance contra la pobreza”, reflexionó.

Asimismo, mencionó los grandes avances de la revolución que lleva progreso a todos los rincones del país.

“Un día como hoy, en este septiembre victorioso, decíamos antes del triunfo de la Revolución y decimos septiembre victorioso, hoy que estamos construyendo más y nuevas victorias y avanzando en todos los programas que nuestro pueblo merece, las viviendas, las carreteras, las calles, los hospitales, qué hospital más hermoso de los Héroes de la Segovia, qué hospital más hermoso el que vamos a inaugurar también el 21 allá en León el Óscar Danilo Rosales, cuántos hospitales en Chinandega, en todo el país, cuántos centros de salud, cuántas jornadas, cuántas campañas para garantizar la salud de nuestro pueblo, mujeres, hombres, niños”, subrayó la compañera Rosario.

“Nosotros no podemos dejar de sentirnos emocionados y orgullosos porque sabemos que estamos haciendo lo que debemos hacer y estamos rindiendo tributos, rindiendo tributo, homenaje, honor y gloria a todos los nicaragüenses que han querido, que han soñado y que han luchado y que han batallado y que incluso han ofrendado su vida por esta Nicaragua que hoy tenemos con salud, con educación, con universidades, con caminos, calles, carreteras, con puertos, con tanta cooperación también triunfal con los países del mundo que estamos empeñados en defender la paz con justicia social, justicia social para todos”.

Agregó que “es lo que merecemos, es lo que queremos y es lo que estamos defendiendo, trabajando todos los días para servir cada vez mejor a nuestro pueblo. Sabemos que vamos adelante, otro mundo, no solo es posible, otro mundo es real, ya, otro mundo está perfilándose, otro mundo amanece, es el alma de oro de los pueblos. Abrazos grandes, compañeros, compañeras”.