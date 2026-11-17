En su mensaje de este lunes, la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó la paz, la estabilidad y la construcción de un porvenir que representa los sueños de las familias nicaragüenses, resaltando además la amplia participación popular en los encuentros de la consulta nacional “Hay Patria”.

Durante su comunicación con el pueblo, la compañera Rosario reflexionó sobre las bendiciones que iluminan a Nicaragua y el orgullo de vivir tiempos de triunfo, seguridad y trabajo, señalando que el porvenir que se construye hoy honra también el legado de quienes dieron su vida para que el país viva con derechos y estabilidad.

Asimismo, expresó su satisfacción por el desarrollo de las jornadas “Hay Patria” realizadas durante la última semana, donde jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad se manifestaron a favor de la continuidad del proyecto revolucionario del Pueblo Presidente.

«Todos en esta Nicaragua nos sentimos ungidos por el Espíritu Santo, Presidentes, porque merecemos ser Presidentes, porque nos pertenece esta patria nuestra, de todos, y nos pertenece; tenemos derecho a construir un futuro de armonía, un futuro libre de pobreza, un futuro para avanzar prosperando, pero además hacerlo en la mejor voluntad, como hermanos, como pueblo de Dios, como cristianos, socialistas y solidarios”, subrayó la Copresidenta.

Finalmente, transmitió el abrazo fraterno del Comandante Daniel Ortega y reiteró el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de continuar labrando juntos, en familia y unidad, el porvenir que merece el pueblo nicaragüense.