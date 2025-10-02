Convocados de Haití para enfrentamiento ante Nicaragua, juegan en Inglaterra, Francia y MLS

La selección nicaragüense de futbol se estará enfrentando a su similar de Haití el próximo 9 de octubre en el Nacional, en las eliminatorias mundialista. La gran figura de los caribeños es Jean Ricner Bellegarde, quien milita en la Premier de Inglaterra con el Wolverhampton Wanderers. Además de contar con jugadores en la Liga de Francia y Estados Unidos (MLS).

Nicaragua vs Haití: duelo clave de eliminatorias

La Trayectoria de Jean como jugador profesional inicio en el R. C. Lens de Francia y en 2019 firmó en el R. C. Strasbourg donde jugó 5 temporadas de Ligue. El 1 de septiembre de 2023 fichó por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa por 12.8 millones de euros.

En Selección nacional debuto a nivel internacional en categorías inferiores por Francia. En categoría absoluta optó por jugar con la selección de Haití e hizo su debut el 5 de septiembre de 2025 en un partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Honduras que finalizó en empate a cero.

El otro jugador que milita en Inglaterra es Hannes Delcroix que juega como defensor del Burnley F. C. de la Premier League. Tras empezar a formarse como futbolista en el Anderlecht durante cinco años, debuto en el primer equipo el 5 de agosto del 2018 en la Primera División de Bélgica. Tras un leve paso por los Países Bajos regresó a Bruselas, donde permaneció tres temporadas antes de marcharse traspasado al Burnley F. C. en agosto de 2023. Con este equipo jugó quince partidos y en enero de 2025 fue cedido al Swansea City para lo que restaba de campaña.

Además, hay que destacar a jugadores que juegan en la liga de Francia como: Tony Algarin (FC Metz), Martin Expérience (Nancy) y Jean-Kévin Duverne (FC Nantes).

Aquí les dejo el roster de Haití para el partido ante los nicaragüenses en el Nacional.

Porteros: Johnny Placide (SC Bastia-Francia), Josue Duverger (Cosmos Koblenz-Dinamarca) y Tony Algarin (FC Metz-Francia).

Defensas

Carlens Arcus — Angers-Francia.

Martin Expérience — AS Nancy-Francia.

Markhus Lacroix — Colorado Springs (MLS).

Ricardo Adé — LDU Quito-Ecuador.

Jean-Kévin Duverne — FC Nantes-Francia.

Garven Metusala — Colorado Springs (MLS).

Keeto Thermoncy — BSC Young Boys U-19 (Suiza).

Hannes Delcroix — Burnley FC (Inglaterra).

Mediocampistas

Danley Jean Jacques — Philadelphia Union (MLS)

Leverton Pierre — Vizela (Portugal).

Carl-Fred Sainte — Phoenix Rising (Estados Unidos).

Jean Ricner Bellegarde — Wolverhampton (Premier-Inglaterra).

Delanteros