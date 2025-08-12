Continúa búsqueda de jovencito arrastrado por una ola en La Boquita

Miembros de socorro y pescadores artesanales continuaron, este lunes, la búsqueda del jovencito José Isaac Silva Pérez, de 16 años, quien la tarde del domingo fue arrastrado por una ola.

José Isaac Silva Pérez, de 16 años

El hecho ocurrió en el balneario La Boquita, ubicado en Diriamba, Carazo, donde Silva Pérez participaba de un paseo entre amigos.

Testigos dijeron que todo ocurrió tan rápido, que no pudieron ayudar al jovencito.

José Isaac es originario del barrio El Bagazal, de Diriamba, y este lunes en las labores de búsqueda se encontró un short que presuntamente vestía el joven al momento del suceso.

