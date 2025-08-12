type here...
Buscar
28.7 C
Managua
martes, agosto 12, 2025
Destacadas

Continúa búsqueda de jovencito arrastrado por una ola en La Boquita

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Miembros de socorro y pescadores artesanales continuaron, este lunes, la búsqueda del jovencito José Isaac Silva Pérez, de 16 años, quien la tarde del domingo fue arrastrado por una ola.

José Isaac Silva Pérez, de 16 años
José Isaac Silva Pérez, de 16 años

El hecho ocurrió en el balneario La Boquita, ubicado en Diriamba, Carazo, donde Silva Pérez participaba de un paseo entre amigos.

Testigos dijeron que todo ocurrió tan rápido, que no pudieron ayudar al jovencito.

José Isaac es originario del barrio El Bagazal, de Diriamba, y este lunes en las labores de búsqueda se encontró un short que presuntamente vestía el joven al momento del suceso.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456