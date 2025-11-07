Consejo de Comunicación y Ciudadanía envía condolencias por partida de Norma Helena Gadea

El Consejo de Comunicación y Ciudadanía destacó este viernes el paso a otro plano de vida de Norma Helena Gadea, cuya voz dio alas a tanta música nicaragüense.

La cantante nicaragüense Norma Helena Gadea

Al consignar su Partida, se extendieron las Condolencias y Sentimientos Respetuosos y Solidarios, a su hija Candelaria, a sus familiares y amistades.

“Nuestra Música como expresión del Corazón vibrante de las Familias nicaragüenses tiene un lugar en la Historia, en la Memoria y en los Ritos, Tradiciones y Festejos, propios de nuestro Espíritu, Identidad y Cultura”, concluye la nota del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

