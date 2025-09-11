type here...
Buscar
30.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
Destacadas

Confirman 6 muertos por explosión de pipa en La Concordia, México

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

A seis se elevó la cifra de personas fallecidas y en 90 los heridos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, en México.

En un comunicado, el gobierno mexicano precisó que ya se investiga la explosión ocurrida este miércoles 10 de septiembre, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Además, se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

“Hasta el momento, se tiene registro de cinco personas fallecidas y 90 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México; diez de ellas ya han sido dadas de alta”, precisaron las autoridades.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456