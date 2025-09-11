Confirman 6 muertos por explosión de pipa en La Concordia, México

A seis se elevó la cifra de personas fallecidas y en 90 los heridos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, en México.

En un comunicado, el gobierno mexicano precisó que ya se investiga la explosión ocurrida este miércoles 10 de septiembre, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Además, se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

“Hasta el momento, se tiene registro de cinco personas fallecidas y 90 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México; diez de ellas ya han sido dadas de alta”, precisaron las autoridades.