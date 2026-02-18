Conductor sufre el susto de su vida: vehículo arde en llamas por explosión de tanque de gas

Vivo de milagro esta el joven Jasser Anel Santana Cruz, de 19 años, luego que transportando dos tanques de gas butano de 25 libras, uno de ellos explotó dentro del vehículo que conducía y que estaba estacionado de los semáforos de las Delicias del Volga una cuadra al norte y media al oeste.

Milagroso escape del joven Jasser tras explosión de gas

A causa de la explosión Jasser Santana quedo “Surumbo” y fue rescatado por vecinos al escuchar la explosión dentro del carro Hyundai placa M 202 679, cuando trataba de salir por una ventana.

Solo segundos después el vehículo empezó a tomar fuego hasta quedar prácticamente en latas retorcidas.

El siniestro fue sofocado por los Bomberos Unidos que sacaron los dos tanques de gas que se presume estaban vacíos porque sino la explosión hubiera sido trágica para Santana Cruz.