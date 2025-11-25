Capitalino muere tras sufrir accidente con camión en San Miguelito, Río San Juan

En el hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos, falleció el capitalino Félix Pedro Marenco Rivera, de 35 años, producto de las graves lesiones que sufrió al accidentarse con el camión que conducía en el sector de La Pedrera, en San Miguelito, Río San Juan.

Grave accidente de camión en San Miguelito deja heridos

El accidente sucedió la mañana de este martes en la carretera Juigalpa – San Carlos por donde Félix iba manejando un camión pequeño cuando perdió el control, se salió de la vía y fue a estrellarse en una especie de alcantarilla.

Nuestro colaborador José Duarte informó que en el percance vial también resultó con golpes de consideración, el pasajero del camión, Oscar Armando Hernández Wilson, de 22 años, también originario de Managua.

A consecuencias del fuerte impacto, el camioncito quedó con la cabina prácticamente destruida en tanto su conductor Félix Marenco sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y otras lesiones de gravedad que le causaron la muerte varias horas después.

La Policía se encuentra investigando las causas exactas del accidente que cobró la vida de Félix Marenco y dejó lesionado a su acompañante.